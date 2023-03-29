台宏斷交 莊翠雲：FTA非以邦交為前提目前仍存續

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（中央社記者范正祥台北29日電）國民黨立委林德福今天質詢關注台宏斷交後，雙邊FTA關係是否持續，宏國享有的關稅優惠會不會停止適用；財政部長莊翠雲說，簽署自由貿易協定並不是以邦交為前提，目前來說還是存續使用。

立法院財政委員會今天併案審查證券交易稅條例部分條文修正草案等案，莊翠雲列席。

林德福質詢，台灣外交困境對國內出口產業是不是有一定的衝擊。莊翠雲表示，很多的貿易不見得是要有外交關係，縱使沒有邦交關係，政府也可以透過其他方式協助廠商。

林德福追問，台灣與宏都拉斯斷交後，雙邊自由貿易協定（FTA）關係是否持續，宏國享有的關稅優惠會不會停止適用。莊翠雲回應，簽署自由貿易協定並不是以邦交為前提，目前來說還是存續使用。

此外，被問到政府要用哪些措施協助在地台商，莊翠雲說，這部分雙方都會去討論，經濟部也會和外交部討論評估之後再來做決定。（編輯：趙蔚蘭）1120329