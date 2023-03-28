宏國學生獎學金發至期末 大學籌資協助完成學業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣日前與宏都拉斯斷交，外交部提供在台就讀宏國學生獎學金至本學期結束，將給予單程回國機票。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北28日電）台灣日前與宏都拉斯斷交，外交部提供在台就讀宏國學生獎學金至本學期結束，將給予單程回國機票。政治大學今天表示，將籌措資金補助生活，依過去經驗，留下來的公費生不多。

外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會上表示，為彰顯台灣重視人權與人道考量，104名宏國在台學生的獎學金將提供至本學期結束，也將提供單程回國機票，降低對宏國學生的衝擊。

政治大學國際合作事務處國合長湯京平今天接受媒體聯訪表示，政大有22名宏國在台學生，僅3人是自費生，學生申請其他獎學金、學費補助都會開放機會，生活費有需要幫忙的，正向校友籌募相關資金，補助生活費。

湯京平說，依過去經驗，留下來的公費生比例不多，但學生會對比氣氛及社會觀感，曾有尼加拉瓜學生去中國不錯學校就讀半年，仍決定休學，回到政大自費上課。

教育部今天透過文字告訴中央社記者，目前在台就學宏國學生，計有104名獲台灣獎學金，均由外交部提供。台灣獎學金是否續發予留台就讀宏國學生，尊重主管機關外交部決定，並將適時洽請相關學校加強對學生關懷及輔導。

依教育部統計處公告資料，111學年度宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人，人數較多的學校包括台灣大學、銘傳大學、政治大學、台灣師範大學等校；另外，目前台灣無赴宏國留學學生。

台灣的各大學都表達願盡力照顧留學生，校內有31名宏國學生的台灣大學先前表示，會盡力協助宏國學生，繼續完成學業；台灣師範大學及陽明交通大學則分別有16名及7名，兩校日前受訪都提到，若學生願意繼續留下來，還有很多獎學金申請管道，站在校方立場也是鼓勵學生完成學位。（編輯：陳清芳）1120328