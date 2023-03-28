台宏斷交 外交部：82年邦誼敗給中國金錢外交

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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）台灣與宏都拉斯斷交後，中國聲稱台灣慣用金錢外交。外交部今天指出，台宏82年邦誼是敗給對岸金錢外交，台灣從來不從事金錢競賽，並強調自由、民主、法治和尊重人權是大勢所趨與歷史潮流，「任何違逆歷史潮流的作為，註定會失敗告終」。

中國外交部發言人毛寧昨天聲稱台灣慣於施展金錢外交。外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會上回應，「我方不會與對岸從事金錢競賽」，台灣援外模式以計畫為導向，目的嘉惠當地國家的政府及人民。

劉永健指出，台宏長達82年邦誼，其實是敗給對岸的金錢外交，從歷史大勢來看，自由、民主、法治跟尊重人權是大勢所趨，更為歷史潮流，「任何違逆歷史潮流的作為，註定會以失敗告終」。

針對中國外交部表示願接受宏國在台留學生，劉永健指出，台灣是自由民主的開放社會，中國則是集權封閉且不容言論自由的社會，「哪個社會比較有利學習，這個答案非常清楚」。

媒體詢問，宏國與台斷交，正值總統蔡英文訪問中南美洲友邦前夕，時間點是否有所關聯。劉永健回應，雖無直接證據，但中國長年打壓台灣無一日停止，多次利用台灣高層出訪時機破壞台灣國際空間，因此「懷疑台宏斷交時間是對岸有意操作」。

劉永健強調，總統出訪從事外交活動，是主權國家基本權利，不容任何國家指點、論斷，也不接受任何國家的施壓與破壞。

台宏斷交後，宏國要求台灣於30天內撤離位在宏國的大使館。外交部回應，大使館、總領事館及技術團已啟動相關程序，並與宏國政府協調給予行政作業便利，確保所有人員在符合尊嚴與安全的原則下，完成撤館作業。

外交部指出，我國對於宏國駐台大使館的撤館要求，也依照「維也納外交關係公約」的規範，在對等的原則之下依據國際慣例辦理。

此外，日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠以錄製影片形式，參與昨天在台北舉辦的安倍晉三紀念影像展。她透露希望7月能訪台。

台灣日本關係協會副秘書長范振國在記者會表示，安倍晉三守護自由民主，抵抗威權且支持台灣，台日關係協會感謝安倍貢獻，對於安倍昭惠若於7月訪台，表示歡迎並將予以協助。（編輯：張均懋）1120328