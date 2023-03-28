外交路線轉向雙重承認？鄭文燦：國家利益放第一位

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（中央社記者曾智怡台北28日電）針對台灣未來外交路線是否轉向「雙重承認」，行政院副院長鄭文燦今天表示，國家整體利益需放第一位，近年美、日、歐盟及友邦，均清楚表達支持台灣，「與世界民主國家同行，是我們最大的安全保障」。

外交部26日宣布與宏都拉斯斷交，由於外交部次長俞大㵢近日接受阿根廷媒體專訪時提到，歡迎阿根廷與中國、台灣同時交往，是否意味雙重承認，外交部長吳釗燮回應，有關跟其他非邦交國交往，沒有排除任何狀況。

對於台灣未來外交路線是否轉向「雙重承認」，鄭文燦今天出席「天下雜誌SDGs雙日國際論壇」，會後接受媒體訪問表示，國家整體利益需放第一位，台灣會跟所有理念相近、堅持民主價值的國家同行；近年全球主要國家如美、日歐盟以及友邦，均清楚且強烈支持台灣，他們認為「保護台灣也是保護全世界的民主陣營」。

鄭文燦希望民眾在國家困難時刻，一起思考台灣應走什麼方向；他強調，「與世界民主國家同行，是我們最大的安全保障」。

此外，逃逸的狒狒昨天在楊梅富岡遭捕獲，但被獵槍打傷急救無效死亡，鄭文燦表示，保育類野生動物救援必須符合尊重生命、保護動物方向，也須落實SOP，台灣保育類野生動物，無論在動物園或其他機構都需登記，以避免黑數。

他說，這次動保單位處理過程顯然有若干疏失，沒有把握動物救援與動保法原則。（編輯：翟思嘉）1120328