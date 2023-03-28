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宏都拉斯學生獎學金發至學期末 外交部贈單程機票助返國

2023/3/28 15:33（3/28 17:46 更新）
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圖為外交部一樓擺置宏都拉斯國旗（前）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）台灣26日宣布與宏都拉斯斷交，外交部發言人劉永健今天表示，為彰顯台灣重視人權與人道考量，104名宏國在台學生的獎學金將提供至本學期結束，也將提供單程回國機票，降低對宏國學生的衝擊。

依教育部統計處公告資料，111學年度宏都拉斯

宏都拉斯小檔案

  • 首都：德古西加巴
  • 面積：112,492平方公里
  • 人口：990萬人
  • 語言：西班牙語
  • 建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。

資料來源：外交部

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在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人。其中，由外交部提供的台灣獎學金生在學人數為104名。

劉永健今天在外交部例行記者會表示，為彰顯台灣重視人權與人道考量，獎學金將提供至本學期結束。

劉永健指出，外交部也將提供學生單程回國機票，盡可能降低對宏國學生的衝擊。（編輯：謝佳珍）1120328

#外交部
#劉永健
#宏都拉斯
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