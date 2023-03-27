蔡總統：安倍倡議印太構想 已成民主陣營戰略目標
（中央社記者游凱翔台北27日電）國策研究院主辦前日本首相安倍晉三紀念影像展，今天開展，總統蔡英文表示，面對當今國際變局，安倍提倡自由開放的印太構想，已成國際民主陣營共同戰略目標，期待台日在各領域不斷深化合作並建立夥伴關係。
由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」上午在張榮發國際會議中心舉行，總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、駐日代表謝長廷、國策院董事長田弘茂等人出席。
總統蔡英文致詞表示，安倍晉三是台灣的好朋友，也是她的好朋友。今天這場展覽意義重大，透過展覽讓大家再次看到安倍的自信，其堅定的神態更讓人懷念。
蔡總統指出，安倍曾說過，「不要讓台灣民眾感到寂寞」，更以行動表達對台灣支持，例如一張安倍拿著台灣鳳梨聲援台灣、露出溫暖笑容的照片，讓台灣民眾印象深刻。安倍卸任後也一直關心台灣，多次公開呼籲國際社會重視台海穩定的重要性，為台日關係發展奠定重要基礎，她要藉此機會感謝安倍的貢獻。
蔡總統強調，面對當今國際變局，安倍提倡自由開放的印太構想，已成為國際民主陣營共同戰略目標，她要特別感謝相關單位用心舉辦這場展覽，期待台日在各領域能不斷深化合作並建立夥伴關係，讓台日友好延續。
鄭文燦致詞指出，安倍是世界各國元首中，台灣民眾最熟悉也是最喜歡的一名元首，去年7月8日安倍遭遇槍擊的那幕，讓大家感到哀傷不捨。安倍是一名傑出的政治家，更是一名具備戰略、政治哲學的政治家，無時無刻關心著台灣。
田弘茂致詞強調，安倍在台灣遇困難時積極協助並鼓勵台灣，他的真誠友誼讓全台灣2300萬名民眾感念在心，國策院2021年12月1日邀請安倍直播演講，安倍在分析當前國際局勢時，以明確言語說出，「台灣有事，就是日本有事，也等於日美安保同盟有事」，將台灣國家安全緊緊和日本、甚至美日同盟綁在一起。
田弘茂說，當台灣面臨嚴峻戰略安全挑戰之際，安倍以他的政治高度和影響力挺身而出，毫不含糊地站在台灣這邊，因此今天的影像展意義重大。
「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」展期為今天至4月10日，展出由產經新聞攝影的作品，加上安倍晉三妻子安倍昭惠珍藏的生活照，總共近200張照片，自日本至台灣展出。（編輯：翟思嘉）1120327
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