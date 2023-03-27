蔡總統：安倍倡議印太構想 已成民主陣營戰略目標

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由國策研究院主辦的安倍晉三紀念影像展27日開展，總統蔡英文（圖）出席致詞表示，面對當今國際變局，安倍提倡自由開放的印太構想，已成國際民主陣營共同戰略目標，期待台日在各領域不段深化合作。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日

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（中央社記者游凱翔台北27日電）國策研究院主辦前日本首相安倍晉三紀念影像展，今天開展，總統蔡英文表示，面對當今國際變局，安倍提倡自由開放的印太構想，已成國際民主陣營共同戰略目標，期待台日在各領域不斷深化合作並建立夥伴關係。

由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」上午在張榮發國際會議中心舉行，總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、駐日代表謝長廷、國策院董事長田弘茂等人出席。

總統蔡英文致詞表示，安倍晉三是台灣的好朋友，也是她的好朋友。今天這場展覽意義重大，透過展覽讓大家再次看到安倍的自信，其堅定的神態更讓人懷念。

蔡總統指出，安倍曾說過，「不要讓台灣民眾感到寂寞」，更以行動表達對台灣支持，例如一張安倍拿著台灣鳳梨聲援台灣、露出溫暖笑容的照片，讓台灣民眾印象深刻。安倍卸任後也一直關心台灣，多次公開呼籲國際社會重視台海穩定的重要性，為台日關係發展奠定重要基礎，她要藉此機會感謝安倍的貢獻。

蔡總統強調，面對當今國際變局，安倍提倡自由開放的印太構想，已成為國際民主陣營共同戰略目標，她要特別感謝相關單位用心舉辦這場展覽，期待台日在各領域能不斷深化合作並建立夥伴關係，讓台日友好延續。

鄭文燦致詞指出，安倍是世界各國元首中，台灣民眾最熟悉也是最喜歡的一名元首，去年7月8日安倍遭遇槍擊的那幕，讓大家感到哀傷不捨。安倍是一名傑出的政治家，更是一名具備戰略、政治哲學的政治家，無時無刻關心著台灣。

田弘茂致詞強調，安倍在台灣遇困難時積極協助並鼓勵台灣，他的真誠友誼讓全台灣2300萬名民眾感念在心，國策院2021年12月1日邀請安倍直播演講，安倍在分析當前國際局勢時，以明確言語說出，「台灣有事，就是日本有事，也等於日美安保同盟有事」，將台灣國家安全緊緊和日本、甚至美日同盟綁在一起。

田弘茂說，當台灣面臨嚴峻戰略安全挑戰之際，安倍以他的政治高度和影響力挺身而出，毫不含糊地站在台灣這邊，因此今天的影像展意義重大。

「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」展期為今天至4月10日，展出由產經新聞攝影的作品，加上安倍晉三妻子安倍昭惠珍藏的生活照，總共近200張照片，自日本至台灣展出。（編輯：翟思嘉）1120327

由國策研究院主辦的安倍晉三紀念影像展27日開展，總統蔡英文（中）在行政院副院長鄭文燦（左2）、總統府祕書長林佳龍（中後）等人陪同下出席，蔡總統再次向已故的日本前首相安倍晉三表達感謝之意。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日

由國策研究院主辦的安倍晉三紀念影像展27日開展，總統蔡英文（左）出席致意，並與國策院董事長田弘茂（右）合影留念。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日

由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」27日在張榮發國際會議中心舉行，總統蔡英文（中）親自出席致意表示，此展覽意義重大，透過展覽大家再次看到安倍的自信，其堅定的神態讓人懷念。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日

由國策研究院主辦的安倍晉三紀念影像展27日開展，總統蔡英文（中）與文化部長史哲（右起）、總統府祕書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、國策院董事長田弘茂、台灣駐日代表謝長廷（左3）、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（左4）等嘉賓出席開幕式並合影。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日

由國策研究院主辦的安倍晉三紀念影像展27日在台北開展，台灣駐日代表謝長廷（左2）與行政院副院長鄭文燦（左）出席觀展，看到與台灣相關影像紀錄特別駐足欣賞。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日

由國策研究院主辦的安倍晉三紀念影像展27日在台北開展，台灣駐日代表謝長廷（左2）與行政院副院長鄭文燦（右2）出席觀展。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日

由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」27日在張榮發國際會議中心舉行，展出前日本首相安倍晉三一生的精彩時刻，並設有專區呈現其對台友好的一面。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日

由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」27日在張榮發國際會議中心開展，展出已故日本前首相安倍晉三一生的精彩時刻，吸引民眾到場觀賞。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日

由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」27日在張榮發國際會議中心開展，展出已故日本前首相安倍晉三一生的影像紀錄，還設有互動看板可合影留念。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日