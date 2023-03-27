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泉裕泰：努力締造日後一百年台日友好關係

2023/3/27 11:12（3/27 13:01 更新）
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由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」27日在張榮發國際會議中心舉行，日本台灣交流協會代表泉裕泰致詞表示，在日本國外舉辦如此盛大的紀念展可說是史無前例，這更加堅定日本的決心，要努力締造日後一百年的台日友好關係。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日
由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」27日在張榮發國際會議中心舉行，日本台灣交流協會代表泉裕泰致詞表示，在日本國外舉辦如此盛大的紀念展可說是史無前例，這更加堅定日本的決心，要努力締造日後一百年的台日友好關係。中央社記者王騰毅攝 112年3月27日
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（中央社記者游凱翔台北27日電）由國策研究院主辦的安倍晉三影像展今天開展，日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，在日本國外舉辦如此盛大的紀念展可說是史無前例，這更加堅定日本的決心，要努力締造日後一百年的台日友好關係。

由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」上午在張榮發國際會議中心舉行，總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、台灣駐日代表謝長廷、國策院董事長田弘茂等人出席。

泉裕泰致詞表示，去年7月看到突發新聞那一刻，帶給他的衝擊仍記憶猶新，因為比任何人都還熟知台日關係重要性的安倍突然離世，頓時他腦內一片空白、感到無比悲傷遺憾。

泉裕泰說，當令人震驚的消息傳遍後，以蔡總統為首的台灣友人對安倍的追悼哀思令人感動，日台協會設置的追悼會場，僅僅7天時間迎來約1萬5000名台灣朋友致意，讓他深切感受到安倍對台灣的深厚友誼，「對於大家那麼真誠感人的回應，我想再次表示感謝」。

泉裕泰指出，今天在這裡舉辦的影像展令他感到光榮及高興，因為在日本國外舉辦如此盛大的安倍紀念展，可以說是史無前例，這說明安倍是多麼受台灣朋友愛戴，因此在緬懷安倍貢獻的同時，也更加堅定日本的決心，要努力締造日後一百年的台日友好關係。

謝長廷致詞表示，從台灣政府到民間的哀悼及緬懷，是日本以外所沒有的，台日因為沒有邦交，首相要幫忙台灣是很困難的一件事，也會遭遇許多干擾，但安倍卻非常用心時常鼓勵和支持台灣；安倍同時也留給世界很多資產，例如倡議「自由開放的印太區域」、「台灣有事，就是日本有事」，因此大家應該謹記並懷念，來讓這股力量更強大、台日合作更深化。（編輯：張良知）1120327

#泉裕泰
#安倍晉三
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