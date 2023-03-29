台宏FTA若中止影響白蝦進口？王美花：邀廠商了解

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台灣與宏都拉斯斷交，立委關切台宏簽署的FTA（自由貿易協定）是否中止、白蝦進口是否受到影響，經濟部長王美花（右）29日表示，中止FTA有相關程序，會持續和外交部討論，至於白蝦進口部分則將邀請相關廠商了解。中央社記者張新偉攝 112年3月29日

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北29日電）台灣與宏都拉斯斷交，多位立委關切台宏2007年簽署的FTA是否將中止，經濟部長王美花表示，中止FTA有相關程序，會持續和外交部討論；針對白蝦進口是否受影響，王美花說，將邀請相關廠商了解。

王美花今天出席立法院經濟委員會，民進黨立委邱議瑩關切台灣宏都拉斯斷交，雙邊2007年簽署FTA，去年貿易金額1.92億美元創下新高，FTA（自由貿易協定）是否因斷交中止、白蝦進口是否受到影響。

王美花表示，台宏雙方貿易增加，去年白蝦進口高達1億美元，若要中止有相關程序，會觀察一段時間後再和外交部討論，貿易局也會邀請相關廠商了解。

國民黨立委江啟臣詢問，以FTA法律有效性來看，台宏FTA是否會隨斷交而中止，或需任一方提出中止協議才算數。王美花回應，FTA條款明定相關程序，需一方通知才能停止，經濟部目前並無收到宏國中止通知。

據統計，2022年台灣對宏國出口額6316萬美元，僅占總出口比重0.01%；台灣從宏國進口1億2885萬美元，光是蝦等甲殼類、水產動物就占88%，其中又以冷凍白蝦為大宗。

此外，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）近日率團訪台，並與王美花就雙邊經貿議題交流，邱議瑩詢問7月華航直飛布拉格，王美花是否有計劃出訪進行產業交流。

王美花指出，捷克具有良好的地緣位置，台灣IC產業已在捷克落地，相關布局也是一個選項，藉由直航可加深交流，會思考出訪捷克的計畫。

民進黨立委賴瑞隆也關注台捷雙邊貿易，王美花表示，捷克是台灣進入歐盟市場很好的起點，艾達莫娃訪團中有很多產業界的人，互訪可以讓雙邊交流更進一步，直航除了增加觀光、對產業投資也會有很方便的路徑。

江啟臣詢問，外交部對於在中東歐國家設立半導體獎學金和課程有相關預算，經濟部對於「晶圓外交」有何看法。

王美花表示，台灣具晶片產業優勢，因此外國請台灣訓練人才，這是一個切入點，目前半導體課程和獎學金設立以中東歐為主；但王美花指出，除半導體產業之外，台灣與國際要有更緊密的經貿合作。（編輯：黃國倫）1120329