台宏斷交中止FTA？ 王美花：會與外交部做政策討論

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（中央社記者王揚宇台北30日電）台灣與宏都拉斯斷交，立委關心台宏2007年簽署的FTA是否將中止，經濟部長王美花今天表示，中止FTA有相關規範與程序，會與外交部做政策性討論。

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天併案審查經濟部組織法修正草案等案，王美花等人列席。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時提到，現在產業界很緊張，宏都拉斯與中華民國的FTA（自由貿易協定）是否會中斷，這是嚴肅的議題；王美花說，這有既定的規範及程序，會與外交部做政策性討論，以及與相關企業交流。

民進黨立委江永昌則認為，是否中止FTA的議題要從外交、經濟等層面來看待，像是台灣與巴拿馬斷交後，雙方並未中止FTA，而從進出口貿易數據來看，台灣還出超，這對台灣來說好像也不錯。

王美花說，會從外交、經濟等面向一起來看，至於與宏都拉斯的FTA，會與外交部討論。

江永昌表示，他很關心台灣與宏都拉斯現在還有幾項合作計畫，例如宏都拉斯的咖啡進口到台灣，銷售利潤要回饋給宏都拉斯，讓其在偏鄉蓋小學，這屬於台糖與宏都拉斯的合作計畫。

王美花說，這是很有意義的合作方案，甚至是回饋給當地小農，而非大契作。（編輯：趙蔚蘭）1120330