貿易商挺台灣不再採購宏都拉斯咖啡豆 改向瓜地馬拉進貨

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在彰化縣員林市開設咖啡器具行的黃文程從事咖啡工作已逾30年，他說，為了挺台灣，即日起不再採購宏都拉斯咖啡豆，改買也和台灣有邦交的瓜地馬拉咖啡豆。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年4月2日

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）宏都拉斯跟台灣斷交，30多年前就從宏都拉斯進口咖啡豆的黃文程說，既然宏國斷交，為了挺台灣，即日起不再採購宏國咖啡豆，改買也和台灣有邦交的瓜地馬拉咖啡豆。

在員林市開設進昌咖啡器具行的黃文程，從事咖啡工作超過30年，當兵前就在西餐廳吧台煮咖啡，退伍後從事咖啡生意，在彰化員林市開設咖啡器具行，進口來自世界各國咖啡豆，後來在大村鄉設立進昌咖啡烘焙館，展示咖啡豆及烘豆機，推廣咖啡文化。

黃文程今天接受中央社記者電訪時說，30多年前就透過貿易商進口宏都拉斯咖啡豆，當時台宏2國有邦交，台灣農耕隊也協助宏都拉斯發展農業，宏都拉斯的咖啡豆因此能出口到世界各國。

黃文程說，他向宏都拉斯購買的主要是商業用咖啡豆，香味特性等與其他國家咖啡豆差異不大，既然宏國跟台灣斷交，也不用再採購宏斯拉斯咖啡豆，轉而向台灣一樣有邦交關係的瓜地馬拉購買咖啡豆。

黃文程說，中南美洲盛產咖啡豆，貿易商有時也會拜託台灣業者購買中南美洲邦交國生產的咖啡豆，先前也有友邦國家派人來拜訪他，推銷當地咖啡豆，希望與台灣做生意，既然宏國已和台灣斷交，「那也就不必再進口宏都拉斯的咖啡豆了」。（編輯：陳仁華）1120402