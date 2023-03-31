澳廣：北京雖頻挖友邦 台灣國際存在感越來越強

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（中央社台北31日電）澳洲廣播公司（ABC）今天報導，與台灣邦誼長達82年的中美洲國家宏都拉斯近日宣布和中國建交，這是過去10年第10個和台灣斷交的國家，但專家認為，這並未削弱台灣的國際影響力。

報導說，麥考瑞大學（Macquarie University）政治學者黃呂琛分析，中國以金錢外交爭奪台灣邦交國由來已久，這回更像是給台灣下馬威，但一般的台灣民眾基本上可能也不知道這些邦交國到底在哪裡。

他說：「其實大部分都是比較貧窮的小國，而且大家可能比較熟悉的都是什麼美國日本這些，大國家跟台灣是沒有正式邦交的。」

黃呂琛指出：「所以在某一些層面，台灣是越來在非邦交的這個關係上面其實是越做越好。美國跟台灣的關係真的是可能從斷交以來沒有現在那麼好的狀況，所以真的是大家最好的時機。」

他還說，外交部長吳釗燮在國際媒體頻曝光，因為台灣宣傳民主自由人權等等做得非常成功，這幾年國際媒體相繼報導有關台灣的資訊、想法、政治等。

黃呂琛表示：「基本上你隨便上網就可以看到，很多主流媒體常常都在報導台灣。」

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，中國的外交擴張對台灣的影響並非是完全負面的，因「台灣的影響力原本可能是比較小的，但是現在由於北京的威脅增加了，反而讓台灣變得非常重要」。

他說：「北京一些擴張主義的做法讓這些民主國家感覺到——可能中國會變成下一個俄羅斯，在這種情況之下，就對台灣會給予更多的道義上的支持，甚至是實質上的協助。」

此外，黃呂琛指出，中國並不希望台灣失去所有的正式外交關係，畢竟「越極端到零邦交國家的時候，那就會給台灣挺台獨的人士說，那既然中華民國這個名稱已經沒有用了，那我們幹嘛還需要留戀」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120331