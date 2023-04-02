更多編輯台推薦新聞：
一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
台宏斷交
新聞專題
台宏斷交3/110
首頁 / 政治

台糖：宏都拉斯咖啡豆月底銷完不再進口

2023/4/2 18:52（4/2 19:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台糖先前於宏都拉斯設立辦事處，並進口當地高山小農咖啡在台銷售。（台糖提供）
台糖先前於宏都拉斯設立辦事處，並進口當地高山小農咖啡在台銷售。（台糖提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北2日電）台糖先前於宏都拉斯設立辦事處協助當地咖啡豆產銷，隨著台宏斷交，台糖表示，正準備辦事處撤回作業，另目前尚有約2、30噸宏國咖啡豆，4月底前全數銷完將不再進口，後續不排除改由瓜地馬拉等邦交國進貨。

台糖先前配合國家政策，協助宏國咖啡及酪梨產銷，於2018年設立駐宏都拉斯辦事處；台糖並於2017年起進口宏國高山小農咖啡，每年創造近新台幣3000萬元營業額，並幫助宏國興建學校。

隨著台灣與宏都拉斯斷交，全面停止雙邊合作計畫，台糖今天接受中央社記者電訪證實，駐宏都拉斯辦事處已在準備撤回作業。

台糖指出，台宏斷交後，已全面停止進口宏都拉斯咖啡豆，目前仍有約2、30噸宏國咖啡豆，原則上會於4月底前銷售完畢，後續會再進行討論，看是否改由瓜地馬拉等台灣邦交國進貨。（編輯：蘇志宗）1120402

#台糖
#宏國
#宏都拉斯
延伸閱讀
貿易商挺台灣不再採購宏都拉斯咖啡豆 改向瓜地馬拉進貨
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
貿易商挺台灣不再採購宏都拉斯咖啡豆 改向瓜地馬拉進貨