台糖：宏都拉斯咖啡豆月底銷完不再進口

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台糖先前於宏都拉斯設立辦事處，並進口當地高山小農咖啡在台銷售。（台糖提供）

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（中央社記者謝方娪台北2日電）台糖先前於宏都拉斯設立辦事處協助當地咖啡豆產銷，隨著台宏斷交，台糖表示，正準備辦事處撤回作業，另目前尚有約2、30噸宏國咖啡豆，4月底前全數銷完將不再進口，後續不排除改由瓜地馬拉等邦交國進貨。

台糖先前配合國家政策，協助宏國咖啡及酪梨產銷，於2018年設立駐宏都拉斯辦事處；台糖並於2017年起進口宏國高山小農咖啡，每年創造近新台幣3000萬元營業額，並幫助宏國興建學校。

隨著台灣與宏都拉斯斷交，全面停止雙邊合作計畫，台糖今天接受中央社記者電訪證實，駐宏都拉斯辦事處已在準備撤回作業。

台糖指出，台宏斷交後，已全面停止進口宏都拉斯咖啡豆，目前仍有約2、30噸宏國咖啡豆，原則上會於4月底前銷售完畢，後續會再進行討論，看是否改由瓜地馬拉等台灣邦交國進貨。（編輯：蘇志宗）1120402