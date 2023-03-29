資安院研議AI技術檢測機制 擬年底前出爐

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（中央社記者蘇思云台北29日電）資安院今天表示，AI技術發展快速，也帶來AI是否安全、可信任的隱憂，資安院與工研院攜手合作，參考國外針對AI的一些管理框架，研議AI技術檢測機制、制度等，規劃今年底前出爐。

國家資通安全研究院（資安院）今年下午舉行媒體茶敘，外界關注人工智慧（AI）技術日新月異，在資安防護上是否有相關隱憂以及資安署跟資安院如何因應。

何全德指出，AI技術帶來2項議題，第一，AI技術是否安全、是否值得信任，第二，如何利用AI讓資安做更好。

美國國家標準技術研究院（National Institute of Standards and Technology，NIST）發布AI風險管理框架（AI Risk Management Framework 1.0），內容包含將可信賴的因素納入AI產品、服務和系統的設計、開發等。

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何全德表示，AI技術使否值得信任，資安院會參考國科會過去提出的人工智慧科研發展指引，資安院將跟工研院合作，參考國外針對AI的一些規則，對AI技術建立檢測機制，關注AI演算法是否透明、可否課責、保護資料隱私、資料具備客觀性等，運用AI時也降低AI風險。

何全德表示，AI未來廣泛應用到各個領域，現在還沒有檢測AI的先例，目前是先做相關研究，看是不是要把AI檢測標準、制度等建立起來，至於政府未來要不要針對AI的產品建立相關檢測標準，則要由主管機關再去研議。（編輯：潘羿菁）1120329