中華電再拚新南向 攜手印尼電信合攻智慧城市

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（中央社記者江明晏台北30日電）中華電信關係企業中華英飛能航太科技集團（CHT Infinity）今天宣布與印尼國家電信子公司PINS Indonesia聯手，雙方將合攻印尼智慧城市應用的商機，在新南向策略上再下一城。

由中華電信新加坡子公司持股40%、英飛能公司持股60%所合資成立的中華英飛能航太科技集團（CHT Infinity），今天宣布與印尼國家電信子公司PINS Indonesia聯手，簽署合作意向書（MOU），將加速印尼本地企業發展智慧城市應用的合作商機，整合台灣和印尼兩大電信龍頭於智慧城市、智慧醫療、智慧交通、智慧能源等層面的技術實力。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信耕耘東南亞市場，2008年與越南最大電信公司Viettel合資子公司，共同開發越南IDC新契機有成，之後陸續複製成功模式至泰國，近期也放眼印尼市場。

印尼自2017年由國家資訊與通訊部推動100 Smart City Movements施政方針，盼安全有效的結合資通訊技術與物聯網科技，集中管理市政資訊，平衡城鄉差距、提升活品質，目前印尼各地城市蓬勃發展，全國建設及開發項目需要一致性且具前瞻性的整體規劃。

中華英飛能航太科技集團表示，將與印尼國家電信集團攜手合作，規劃於印尼各地導入中華英飛能航太科技集團母公司中華電信研發之的CHTCityOS 城市治理平台。

中華電指出，該平台能整合如智慧LED燈、攝影機、電子看板、空品偵測器、緊急呼叫、無線熱點、充電樁及5G基地台等眾多硬體設備，可依政府與城市治理需求客製智慧桿（Smart Pole）並布建於城市各處，帶來如「科技執法」、「智慧交控」等創新應用。

中華英飛能航太科技集團總裁石原智博於簽約儀式表示，透過與PINS Indonesia結盟，將台灣優秀科技造鎮方案以及成功經驗，借助PINS Indonesia對印尼市場的熟悉及實務經驗，攜手在印尼展開更多合作機會、加速達成印尼前進的願景，同時在安全、衛星科技、以及ESG等方面展開全方位合作。（編輯：趙蔚蘭）1120330