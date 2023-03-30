顏炳立：房地產買賣方在拔河 第4季有機會修正

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（中央社記者賴言曦台北30日電）政策打炒房加上升息，今年房市續冷。戴德梁行董事總經理顏炳立表示，房地產市場量縮價不跌，「賣方堅持，買方等價」，預估第4季才會修正，超漲區會修正10%以上；今年是一個「等」的市場，「等量、等價、等買氣」。

戴德梁行今年舉辦第1季不動產市場回顧及未來展望記者會，顏炳立指出，第1季買賣方還在「拔河」，第2季才可能開始談，第3季有機會鬆動；如果方向正確，第4季房價才會修正，但只有超漲區會修正逾10%。

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顏炳立指出，平均地權條例修正案今年初通過，由於不溯及既往，因此延緩賣壓，不過若賣家對價格有堅持，交易量將持續萎縮，「價格不降，量就不會出來」。

至於今年是否適合買房，顏炳立指出，目前房市不太熱，交易量如果不出來，價格就不會向上，因此對自用型買家來說，如果價格合理，手上資金足夠，就可以考慮進場買；下半年的觀察重點還是量和價，今年就是一個「等」的市場，「等量、等價、等買氣」。（編輯：張良知）1120330