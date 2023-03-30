PCB產業低碳轉型 2050年拚淨零排放

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（中央社記者江明晏台北30日電）台灣電路板協會（TPCA）今天表示，印刷電路板（PCB ）低碳轉型3大推動主軸，分別為自主節能、再生能源、負碳/ 碳交易，設立台灣PCB產業2030年減排30%、2050年淨零排放的產業目標。

台灣電路板協會（TPCA）今天在桃園舉辦第11屆第2次會員大會與台灣PCB產業低碳轉型策略發布會，TPCA理事長李長明揭示PCB低碳轉型3大推動主軸，分別為自主節能、再生能源、負碳/ 碳交易，並宣示台灣PCB產業2030年減排30%、2050淨零排放。

因應全球暖化與極端氣候問題，各國已將淨零碳排作為重要的施政目標，為了協助產業發展，TPCA於2022年啟動產業調查計畫，耗時近一年完成「台灣PCB產業低碳轉型策略」。

李長明於會中分享策略並指出台灣PCB產業除自主碳盤點與問題分析外，也規劃台灣PCB產業淨零排放路徑，以2020為基準年，依自主節能、再生能源與負碳/碳交易的3大行動方針，逐步實現目標。

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TPCA指出，台灣PCB產業低碳轉型策略將展開39項產業行動方針，並同步提出27項政府建言，今年也將展開關鍵性計畫，如低碳設備聯盟從製程熱點開始，逐年實踐與完備低碳設備的導入；低碳材料研發平台從銅箔基板、樹脂與介電材料開始做低碳材料的研發；廢棄物資源化則選出玻纖樹脂、廢膜渣、廢墊板建構先期示範案。

李長明呼籲產業界自主節能，例如調整企業組織、落實碳盤查機制、設定減碳目標等面向開始，其中諸多挑戰需各界支持，期待報告書的發布能促成更多合作，整合資源以提高整體產業鏈減碳效益。（編輯：蘇志宗）1120330