法人：台股觀望氣氛濃 市場等待台積電等法說會展望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北2日電）清明連假前最後一個交易日，台股小漲18.63點，週線翻黑。展望後市，法人指出，台股觀望氣氛濃，現階段產業仍處庫存去化期，接下來市場焦點將放在包括台積電等4月舉行的重要法說會展望上，檢視下半年需求是否如預期。

美股市場氛圍改善，4大指數表現強勢。台股3月31日終場小漲18.63點，收在15868.06點，成交值新台幣1998.78億元，雖然週線翻黑，但月線連3紅，成2022年初來最長連紅紀錄。

台灣證券交易所統計，台股上週累計下跌46.64點，跌幅0.29%；外資3月31日買超台股119.17億元，累積上週買超近300億元。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，因接近清明連假，導致台股市場觀望氣氛轉濃，壓抑交投狀況，即便美股走勢仍顯強勢，但台股最近表現並未如美股。

安聯投信台股團隊表示，先前指數短線累積的漲幅賣壓也陸續湧現，加上市場曾傳出部分急單消風等雜音，加上投資人開始等待4月重要法說會登場，加重觀望情緒。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，部分科技股因具創新科技或長線趨勢需求等利基支撐，從去年第4季到今年第1季相繼回溫，但現階段多數產業仍處庫存去化期，因此接下來投資人焦點將放在重要法說展望，並檢視下半年需求是否如市場預期。

觀察台股上市公司，包含台積電、長榮等，4月都將召開法人說明會，台積電宣布法說會將在4月20日登場，長榮則規劃4月14日召開法說會，預料屆時經營團隊將釋出對產業後市的看法。（編輯：楊蘭軒）1120402