全球精準醫療大趨勢 台廠搶攻大健康檢測商機

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）全球精準醫療大趨勢下，台灣兼具資通訊和生醫的跨領域優勢，在大健康產業中精準檢測逐步受到關注，台廠也括英業達集團、金萬林、普生、博錸等均積極投入癌症基因檢測領域，搶攻大健康產業商機。

近年因COVID-19疫情、高齡化社會來臨，加上5G、AI（人工智慧）等科技逐步成熟，讓醫療行為發生重大變革，驅動精準健康產業的發展，台廠積極搶進相關檢測商機，尤其以癌症檢測最具指標。

依據PwC Strategy&先前發布的2030未來醫療（Driving The Future of Health）報告中指出，未來醫療支出的結構重心，將從疾病治療延伸至疾病前的預防保健和治療後照護。而在精準診斷、數位健康與預防保健三大領域的醫療支出占比，預估將從2018年的7%成長到2030年的23%。

COVID-19疫情爆發後，讓許多沉寂多年的檢測產業再次受到重視，國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池日前在生策會年會中提到，發展預防、大健康產業，精準檢測技術是重要一環，及早接受診斷，早期治療，不僅更容易治癒，使用的醫療資源也越低。

根據生策會整理資料，2022年美國食品暨藥物管理局（FDA）突破性醫材認定名單中，由台灣大學及台大醫院為主要研究代表的PanCAD.ai，以AI胰臟癌輔助偵測系統PANCREASaver名列在8家創新科技之中，透過AI輔助偵測，判讀電腦斷層影像，偵測早期胰臟癌，讓台灣檢測能量被國際看到，可說是台灣之光。

英業達旗下英華達為集團切入醫療領域的關鍵。英華達旗下系列的生理量測系統產品線，不僅在本地市場，也成功推至海外；英華達旗下榮文生醫研發的循環腫瘤細胞檢測，也與多家醫療院所合作。

因應大健康產業趨勢，基因檢測廠金萬林於2014年成立精準醫學事業部，應用亞洲人的基因資訊，以個人基因及檢測為基礎，開發全台特有的技術平台，提供系統性的健康方針。

金萬林表示，建置的精準醫療分子實驗室是衛福部認證的LDTS實驗室，也通過美國病理學會（CAP）主辦的能力試驗，以血液檢體對特定的基因序列，進行次世代基因定序（Next-Generation Sequencing；NGS），並透過國際藥物資料庫提供醫師判讀診斷參考，為台灣市場上少數可提供血癌基因檢測生技廠，今年陸續和各大醫療院所、健檢中心簽約，穩定擴大市場規模。

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博錸開發的非小型細胞肺癌基因檢測產品也成功打入國內醫院市場。日前最大股東日本電化株式會社（Denka）也宣布，後續將投入逾新台幣10億元與博錸合作傳染病領域檢測平台，除了擴大日本市場，也要搶進歐美市場。

普生則積極擴大精準檢測產品線，針對包括子宮頸癌、HIV、C型肝炎等檢測試劑、COVID-19及流感快篩等產品擴大全球業務接單，循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品亦持續與富邦人壽合作拓展台灣癌症篩檢商機。（編輯：張均懋）1120403