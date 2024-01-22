台苯擬辦私募現增上限5000萬股 強化財務結構

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（中央社記者賴言曦台北22日電）台苯為充實營運資金或償還銀行借款，強化財務結構及償債能力，董事會決議，擬辦理私募普通股現金增貸案，上限5000萬股，並將在3月15日召開今年第1次股東臨時會討論相關事宜。

台苯今天發布重訊說明，這次私募資金將用於充實營運資金或償還銀行借款，藉此強化財務結構及償債能力、確保公司長期經營發展所需資金，提升營運效能，因應長期經營及業務發展需要。

針對不採用公開募集的理由，台苯表示，主要考量籌資時效性、便利性及發行成本、2022年營運虧損及3年內不得自由轉讓等限制因素，且私募除了可維持與投資夥伴間的長期合作關係及穩定經營，也可強化財務結構及償債能力，確保公司長期經營發展所需資金，提升營運效能。

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台苯也以符合證券交易法規定，及有助公司未來營運產生直接或間接助益者為首要考量，列出包含春雨工廠、春邦精密、春雨投資、春雨生醫、禾揚投資、久陽精密、金耘鋼鐵、慶欣欣鋼鐵、易昇鋼鐵、川圃投資、穩騰投資、田圃企業、潤成公司、田潤公司、安慶開發，開疆公司等16個可能應募名單。

台苯今天另行公告，董事會決議在3月15日召開今年第1次股東臨時會，討論辦理私募普通股現金增資案事宜。台苯今天終場上漲0.15元，收在14.1元，漲幅1.08%。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130122