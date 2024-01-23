台股高檔震盪漲59點 法人：後市關注企業財報

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（中央社記者張建中台北23日電）台股今天高檔震盪上漲59.49點，收在17874.59點，成交值新台幣3057.24億元。法人表示，企業財報將是近期市場關注的焦點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台積電營運展望樂觀，今年業績可望創新高，外資回補台積電，是台股連日攀升的主要動能。

黃國偉說，今年手機及個人電腦市場可望好轉，企業基本面應可朝正向發展，企業財報應是近期市場關注的焦點。包括特斯拉（Tesla）、英特爾（Intel）及艾司摩爾（ASML）等將陸續公布財報。

黃國偉表示，美國聯邦準備理事會（Fed）的利率決策會議將於下週登場，是否牽動美國公債殖利率及美元匯率波動，值得留意。此外，隨著台股兔年封關日逼近，市場資金動能降溫情況也應追蹤觀察。

外資及陸資今天買超91.59億元；自營商買超23.91億元；投信賣超8.66億元，三大法人合計買超106.84億元。

隨著面板廠減產效應顯現，部分電視面板價格於1月淡季止跌回升，吸引外資大舉搶進面板股。據台灣證券交易所資料，外資今天買超友達最多，達5萬7294張；買超群創4萬5331張，居次；買超彩晶1萬252張，居買超第5。

外資買超英業達1萬3602張，居買超第3；買超台積電1萬1160張，居第4。其餘買超前10名還有緯創、泰金寶-DR、元大高股息、群益台灣精選高息及復華台灣科技優息。

外資今天賣超前10名有陽明、中鋼、台新金、華航、一詮、兆豐金、京元電子、元大滬深300正2、第一金及大同。（編輯：趙蔚蘭）1130123