台股連5紅 開高走低最後一盤急拉小漲1.24點

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（中央社記者潘智義台北24日電）台股今天盤中高點17944.98點，上漲70.39點，逼近今年初開紅盤高點17956.74點，但下午1時過後翻黑，直至最後一盤急拉，儘管未能站穩17900點，但仍收漲1.24點，連5紅。

加權指數收在17875.83點，上漲1.24點，漲幅0.01%，成交值新台幣2651.55億元。

台積電收在627元，跌1元，跌幅0.16%；聯電收50.6元，漲0.4元，漲幅0.8%；聯發科收936元，上揚25元，漲幅2.74%。

遊戲展將在25日開幕，加上近期第三方支付題材加溫，遊戲族群今天多檔漲停，智冠、華義盤中直奔漲停板173.5元及164元，並鎖住至收盤；歐買尬盤中攻上漲停109.5元，但收在104.5元，上揚4.92%；大宇資盤中漲逾5%，終場漲幅收斂，收漲0.98%達82.2元；鈊象漲2.48%，收在825元。

另外，受惠面板廠部分產線轉型封裝題材，設備廠志聖收在80元、晶彩科收20.65元，均為漲停價；觸控面板廠宸鴻、業成走高，分別漲3.97%、1.4%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀接受電訪表示，台股今天盤中高點17944.98點，距離今年初開紅盤高點17956.74點，差距僅11.76點，指數近期受外資買超帶動，雖有機會突破年初高點，但漲多逢高獲利調節的賣壓，讓漲勢收斂，但只要回檔還能守住5日線約17694點，仍可維持樂觀看法。

簡伯儀指出，短線台股焦點未集中在單一類股，各族群都有表現機會。（編輯：楊凱翔）1130124