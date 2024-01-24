投資人觀望台股收小紅 法人：待農曆年後盤勢明朗

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（中央社記者潘智義台北24日電）台股今天盤中高點17944.98點，逼近年初高點17956.74點，但逢高遇壓翻黑，直至最後一盤急拉收紅。法人認為農曆年長假前市場觀望氣氛濃，投資人宜布局低基期股票，待年後走勢明朗。

加權指數收在17875.83點，上漲1.24點，漲幅0.01%，成交值新台幣2651.55億元，加計盤後交易約2717.91億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天小漲，代表賣壓不重，只是投資人追價意願減弱，畢竟指數在盤中回到近前波年初開紅盤日高點17956.74點，形同指數在萬八關卡前遇壓，在農曆年前，投資人觀望之際強勢整理。

黃國偉直言，農曆年前美國不會有大事，主要就是美國聯準會（Fed）利率會議，但不會超出目前市場預期3月不會升息，而是往後遞延，因此美國即將公布的核心個人消費支出平減指數（PCE）影響也相對降低。

另一方面就是台股封關前的美股財報，包括微軟、特斯拉、超微、蘋果等，他認為，即便市場預期蘋果財報不理想，但也不會再進一步拖累股市，甚至單一公司財報不致改變美股整體走勢。農曆年前台股受影響程度較低，農曆年後開紅盤可望延續農曆年長假前的行情。因此，有題材，低基期的股票都可以考慮。

外資今天買超19.45億元，其中買超最多的是聯電2萬3106張；賣超最多則是面板股友達的1萬9929張。

三大法人合計賣超7.27億元，其中自營商賣超5.03億元、投信賣超21.69億元，但外資及陸資買超19.45億元。

外資買超前10名依序包括聯電、長榮航、台積電、元大台灣50、華東、復華台灣科技優息、英業達、富邦金、長榮、泰金寶-DR。

外資賣超前10名依序為友達、元大台灣50反1、緯創、元大滬深300正2、仁寶、宏碁、中信中國50正2、華通、富邦上証正2、欣興。（編輯：趙蔚蘭）1130124