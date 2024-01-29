台股早盤破萬八衝18044點 台積電漲至647元再創波段新高
2024/1/29 09:20（1/29 09:26 更新）
（中央社記者張建中台北29日電）美股主要指數26日漲跌互見，道瓊指數上漲60.3點，費半指數下挫130.153點，跌幅達2.91%。台股今天走高，早盤突破萬八關卡，上漲49.12點，達18044.15點，續創波段新高。
台積電今天股價持續走高，達647元，再創波段新高，上漲3元，貢獻大盤約24點，市值攀升至新台幣16.77兆元。
電子類股今天小漲，機電及觀光類股指數同步上揚逾1%，表現相對強勢。（編輯：郭無患）1130129
延伸閱讀美股漲跌互見 法人：台股將再度挑戰萬八關卡日媒：台積日本二廠擬落腳熊本廠旁 最快2/6宣布華爾街日報：拜登將宣布補助台積電等企業數十億美元國安基金第8次護盤明細 買15檔個股靠台積電大賺83億
- 2024/01/29 15:19
- 2024/01/29 13:42
- 2024/01/29 10:52
- 台股早盤破萬八衝18044點 台積電漲至647元再創波段新高2024/01/29 09:20
- 2024/01/29 09:04
- 2024/01/29 08:19
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股開盤漲6.21點