更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股8/300
首頁 / 證券

台股早盤破萬八衝18044點 台積電漲至647元再創波段新高

2024/1/29 09:20（1/29 09:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社檔案照片）
示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北29日電）美股主要指數26日漲跌互見，道瓊指數上漲60.3點，費半指數下挫130.153點，跌幅達2.91%。台股今天走高，早盤突破萬八關卡，上漲49.12點，達18044.15點，續創波段新高。

台積電今天股價持續走高，達647元，再創波段新高，上漲3元，貢獻大盤約24點，市值攀升至新台幣16.77兆元。

電子類股今天小漲，機電及觀光類股指數同步上揚逾1%，表現相對強勢。（編輯：郭無患）1130129

#道瓊
#台股
#台積電
延伸閱讀
美股漲跌互見 法人：台股將再度挑戰萬八關卡日媒：台積日本二廠擬落腳熊本廠旁 最快2/6宣布華爾街日報：拜登將宣布補助台積電等企業數十億美元國安基金第8次護盤明細 買15檔個股靠台積電大賺83億
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股開盤漲6.21點
172.30.142.33