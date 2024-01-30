訊芯投資盛帆蘇州 攻電動車用封測設中國北方據點

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY宣布，透過子公司轉投資中國蘇州盛帆半導體（盛帆蘇州），投資上限2137萬美元（約新台幣6.66億元），擴大業務至金屬導線架產品，布局電動車等車用領域，並建立在中國北方的封測代工服務據點。

訊芯-KY於29日公告，增資100%子公司訊芯香港，間接取得盛帆蘇州100%股權，增資金額上限2137萬美元。

根據官網資料，盛帆半導體（蘇州）是由韓國SFA半導體（SFA Semicon）於2004年3月在中國江蘇吳江市經濟開發區設立，10月正式量產，主要布局半導體封裝及測試解決方案，主要股東是韓國SFA半導體，客戶包括韓國三星電子、台灣旺宏、韓國ABOV半導體、美國科勝訊（Conexant）等。

訊芯-KY指出，此次投資取得盛帆蘇州100%股權，擴充業務範圍到金屬導線架為基礎的封測代工服務，開拓電動車和車載、電源管理晶片、微控制器（MCU）等市場，並建立在中國北方的封測代工服務據點。

根據財報資料，訊芯-KY在中國廣東中山和安徽合肥設有廠區據點，中山廠布局高速光纖收發模組。中國子公司訊芸電子科技（中山）申請在中國證券交易所上市。訊芯-KY在越南河內和北江省也設有廠區。

本土投顧法人指出，訊芯-KY積極布局車用市場，去年已開始出貨車用光學雷達（LiDAR）封裝產品。

訊芯-KY先前預估，800G高階高速光纖收發模組產品今年量產，主要以美系客戶為主，訊芯-KY也進行矽光子晶片共同封裝光學元件（CPO）技術試樣產品，看好2025年起獲人工智慧AI伺服器大量採用。（編輯：楊蘭軒）1130130