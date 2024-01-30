台積電尾盤壓低 台股收跌85點險守「萬八」關卡
2024/1/30 13:55（1/30 15:01 更新）
（中央社記者江明晏台北30日電）台股今天開低震盪，終場下跌85點，收在18034.63點，為今天最低點，險守「萬八」關卡，台積電尾盤壓低，高價股撐盤，櫃買指數逆勢收紅。
雖然美股道瓊、標普500指數收盤雙創新高，新台幣匯率續揚，台股過去8個交易日內，指數連日大漲近千點，短線面臨獲利了結賣壓。
台股今天開低震盪，早盤翻紅無力，加權指數終場下跌85點，收在18034.63點，為今天最低點，成交值新台幣2872.68億元；櫃買指數上漲0.22%；電子股下跌0.25%，金融股下跌0.97%。
晶圓代工廠台積電尾盤壓低，終場下跌6元，收642元，跌幅0.93%；即將舉行法說會的聯發科收漲2.67%，鴻海下跌0.49%，大立光下跌近1%。
人工智慧（AI）概念股續強，ODM廠技嘉、廣達漲逾3%，PCB伺服器族群台光電大漲逾9%、金像電漲4.23%；散熱股奇鋐收漲停。
高價股「十一千金」今天漲多跌少，發揮撐盤效果，股王世芯-KY漲近1%，信驊、M31強彈7%以上，力旺、祥碩也漲逾3%。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股連日急漲，加上封關倒數，又靠近萬八關卡套牢區，投資人難免觀望，出現獲利了結賣壓，台積電熄火，但AI概念股強漲，散熱族群走勢搶眼。（編輯：楊凱翔）1130130
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