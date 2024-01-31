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聯寶無線充電業績占比上看3成 考量在泰國設廠

2024/1/31 15:31
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）磁性元件廠聯寶電子今天表示，無線充電新品獲得美國、荷蘭、澳洲等客戶接單，積極布局日本市場，今年無線充電業績占比可提升至20%到30%，未來視營運表現考量在泰國設立新廠。

聯寶電子下午發表7款無線充電系列產品，涵蓋便攜型、車用型、多合一功能型等設計，可應用在消費電子、健身器材、家具和公共設施、小型醫療裝置等，通過無線充電聯盟（WPC）官方Qi 2.0認證。聯寶指出，今年會陸續推出其他無線充電新品。

聯寶指出，無線充電新品已獲得美國、荷蘭、澳洲等客戶接單，包括原廠設計和委託製造（ODM/OEM）共13項專案消費電子產品合作，另外在公共設施場域，聯寶1月逐步交貨給歐洲客戶應用於火車商務艙，另外應用在日本額溫槍的無線充電新品正研發測試中，也積極布局日本其他應用市場。

聯寶表示，無線充電新品將從第1季開始出貨，13項消費電子專案第2季陸續出貨，今年將推出共計超過13款獲Qi 2.0認證的無線充電新品。

展望今年無線充電業績，聯寶董事長譚明珠預估，受惠新品挹注，今年相關業績占比可提升至20%到30%。

譚明珠表示，去年無線充電2條產線集中在中國東莞廠，預估今年將擴充至4條產線，觀察上半年新品業績狀況，聯寶考量在泰國設立無線充電新廠。

展望第1季營運，聯寶表示，看好旗下無線充電業務營運動能，投入開發KW級無線充電線圈、300W中高功率無線充電模組，此外，旗下磁性元件業務可受惠車用馬達控制器磁性元件、Wi-Fi 7規格LAN類網路變壓器等新品逐步放量。

觀察客戶端，根據資料，聯寶主要客戶包括中磊、鴻海、ZENS、和碩、啟碁、緯創等，去年前3季中磊業績占比約25%，鴻海占比約20%，和碩占比約6%，無線充電單一客戶業績占比7%。

從產品營收比重來看，聯寶去年前3季PoE電源類變壓器產品占比47%，LAN類網路變壓器營收占比約15%，無線充電電源模組（WPC）占比17%。（編輯：張均懋）1130131

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