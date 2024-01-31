德國薩克森矽谷：當地勞資和諧 對台積進駐寄予厚望

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（中央社記者林育立柏林31日專電）台積電德國廠預計今年下半年動工，當地同業公會「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）的代表日前受訪表示對台積電進駐寄予厚望，並指出當地極少出現勞資爭議，鼓勵台積電贊助運動以強化企業形象。

薩克森矽谷執行長貝森伯格（Frank Bösenberg）29日接受中央社記者訪問時表示，台積電決定落腳德勒斯登（Dresden），主要考量是離英飛凌（Infenion）、博世（Bosch）等客戶近，以及當地現有的半導體生態系。

他說，台積電設廠能增加這個聚落的全球能見度，帶動投資，因此在地相關業者對台積電進駐無不寄予厚望。

針對外界憂心德國工會強勢，恐對台積電經營帶來挑戰，貝森伯格說，薩克森矽谷的半導體工程師薪水相對高，工作又穩定，因此整體來說勞資關係和諧，勞資意見不一時多能在公司內部解決，極少浮上檯面，不會像德國的公共運輸動不動就罷工。

新廠預計下半年動工，2027年底量產，貝森伯格預期，幾家台積電的供應商將跟著到德國投資；由於台積電建廠和英飛凌擴廠，預計德勒斯登未來幾年的人口擴張速度將非常快。

貝森伯格還建議，台積電未來可仿效英飛凌贊助冰上曲棍球隊的作法贊助體育活動，將有益企業形象。

德勒斯登是德國東部薩克森邦（Sachsen）的首府，薩克森矽谷是2000年成立的半導體同業公會，成員包括整個薩克森邦近500家的半導體廠商和研究機構。

去年8月，台積電宣布在德勒斯登成立歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company，ESMC），持股70%，博世、英飛凌、恩智浦（NXP）等歐洲半導體業者各入股10%。

德國政府已同意給予台積電50億歐元的補貼，促成這個總金額逾100億歐元（約新台幣3400億元）的投資案。（編輯：陳惠珍）1130131