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智慧手機步入成熟期 聯發科股價重挫44元

2024/2/1 10:40
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（中央社記者張建中新竹1日電）聯發科看好今年營運可望成長，不過，法人認為手機客戶短期回補庫存力道趨緩，且智慧手機市場步入成熟期，市場相關預測引發IC設計類股賣壓，聯發科盤中股價下探922元，重挫44元。

聯發科預期，隨著庫存狀態較去年同期正常，預期第1季營收可望較同期強勁成長，將約新台幣1218億元至1296億元，年增27%至35%，較去年第4季持平至減少約6%。季減幅度小於市場預期的7%至9%。

聯發科指出，客戶於2023年第4季強勁補貨後，2024年第1季手機業務可能小幅季減；此外，2024年全球智慧手機出貨量預估增加1%至3%，5G滲透率將自2023年的57%至59%，攀升到61%至63%。

法人表示，聯發科手機客戶短期回補庫存力道趨緩，且智慧手機市場步入成熟期，5G滲透率提升有限，聯發科可能進入營運成長停滯期，待邊緣人工智慧（AI）等新領域成長，聯發科營運才可望升溫。

聯發科今天在賣壓出籠下，股價開低走低，下探922元，大跌44元，跌幅達4.55%。（編輯：楊凱翔）1130201

#AI
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