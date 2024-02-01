全國電：大環境存2挑戰 補助政策加持今年業績拚成長

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（中央社記者吳家豪台北1日電）3C通路商全國電子董事長林政勲今天表示，今年大環境存2大挑戰，包括疫後消費提前結束、民眾出國旅遊排擠內需消費，但政府補助汰換家電等政策有望加持，看好全國電子下半年表現優於上半年，全年業績拚成長。

全國電子2023全年營收約新台幣204.24億元，年減4.53%，繳出衰退成績單，林政勲出席媒體交流會坦言，「去年對3C家電業挺辛苦」，原因在於疫情後部分商品已提前消費，例如電腦和電視等，且民眾出國旅遊排擠內需消費，相關挑戰今年還是存在；房地產最近2、3年表現不太好，也對家電業造成影響。

不過他提到，政策面仍有正向因素，政府對冷氣和冰箱進行補助，去年全國電子冰箱業績成長約5%、冷氣業績成長10%以上，今年補助持續，冷氣和冰箱將成為全國電子今年營運2大動能，其中冷氣通常從夏天進入銷售旺季，對今年營運「審慎樂觀」。

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談到展店策略，林政勲表示，原則上與過去幾年基調相同，將持續提升店格，每年改裝約20間店，單店坪數視地域性和商圈性質而定，但平均坪數會增加。

他強調，全國電子目前總店數約334間，不會刻意增加店數，而是提升質量，讓顧客體驗更多元。招牌上不會再凸顯Digital City大型門店，希望品牌更聚焦在全國電子，同時也持續增加異業結盟對象，包括鍋具和雞精等品牌。（編輯：潘羿菁）1130201