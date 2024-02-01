廣達年終獎金上看7個月 林百里喊話蛻變為AI公司

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（中央社記者吳家豪台北1日電）代工廠廣達搶占人工智慧（AI）商機，今天透過內部信向員工宣布，2日起將針對2023年度發放2.5至7個月年終獎金，優於2022年度最高6.5個月。廣達董事長林百里和副董事長梁次震向員工喊話，務必把握這個關鍵時刻，讓廣達快速蛻變為AI公司。

林百里和梁次震在內部信表示，廣達長期投入AI伺服器研發，順利搭上AI列車，掌握各種商機，雖然面對種種壓力，獲利仍繼續成長。

展望2024年，林百里與梁次震指出，在景氣下墜且AI正大幅擴張的同時，必須認清此劇烈變化，順著強大的AI潮流，全力學習AI，全面發展AI產品，廣泛應用AI技術。

他們也向員工喊話，市場瞬息萬變，經濟仍混沌未明，務必把握這一個關鍵時刻，將AI融入每一個產品、每一項作業中，讓廣達快速蛻變為AI公司，發展成「A+的廣達」，保持產品與技術領先。

廣達2023全年營收約新台幣1.086兆元，年減15.3%，守住兆元大關；去年前3季每股盈餘7.63元，已超越2022全年每股盈餘7.51元。（編輯：張均懋）1130201