研調：經歷去年低點 2024全球電視出貨估增0.6%

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（中央社記者潘智義台北2日電）研調機構群智諮詢今天表示，2023年全球電視出貨2.14億台，創近10年新低，較2022年減少3%。2024年全球電視市場需求穩定，預計出貨2.15億台，較2023年微增0.6%。

展望2024年全球電視市場，群智諮詢指出，2024年世界經濟可望溫和復甦，通膨進一步緩解，消費者購買力將恢復；其次，受體育賽事帶動，電視需求可望微幅成長。

群智諮詢統計，2023年前4大電視品牌全球市占率50.7%，三星（Samsung）目前仍是電視品牌一哥，維持明顯的領先優勢；其次為海信、TCL 、LG電子（LGE），第5至7名為小米（Xiaomi）、創維（Skyworth）、索尼（Sony）。

另外，電視尺寸大型化成趨勢，2023年全球75吋以上電視出貨540萬台，較2022年成長65.9%，預計2024年出貨720萬台，較2023年成長32.9%。

至於有機發光二極體（OLED）電視，群智諮詢調查，2023年全球OLED電視出貨530萬台，年減23%，預計2024年恢復至630萬台，較2023年成長19%。（編輯：楊蘭軒）1130202