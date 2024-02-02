貿協董事長黃志芳出新書 談大國博弈趨勢

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（中央社記者劉千綾台北2日電）外貿協會董事長黃志芳與資深顧問李牮斯出版新書「變局中的抉擇」，從地緣政治、總體經濟、新科技3大因素提出台灣觀點，除反映國際趨勢，書中也建議台灣需創造新的經濟模式。

貿協董事長、前外交部長黃志芳今天舉辦「變局中的抉擇」新書發表會。談及出版動機，他說，近年世界局勢動盪，台灣因半導體產業優勢備受國際關注，但卻有許多國際媒體說台灣很危險，由於台灣在國際上沒有發言權，「我們都是被別人定義」。

黃志芳表示，希望這本書能表達台灣在動盪時代，面對大國博弈下的地緣政治，以及總體經濟、新興科技等看法，期盼讓更多外國朋友理解，未來也規劃出版日本文、英文版。

他說，過去3年經歷疫情、戰爭、通膨、能源危機及極端氣候等挑戰，在地緣政治動盪下，必須看清時勢所趨，作好準備迎向未來的挑戰，才是智者應有的作為。

「變局中的抉擇」書中談及地緣政治、總體經濟、新科技3大影響世界因素，此外，書中也建議台灣需要再創一個完全不同的經濟模式，並構思3種可能，包括普羅特斯特區、主權基金以及垂直整合方式。（編輯：趙蔚蘭）1130202