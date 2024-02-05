地緣政治支撐國際運價 慧洋1月每股稅前淨利0.6元

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（中央社記者賴言曦台北5日電）葉門叛軍「青年運動」（Houthi）持續在紅海攻擊商船，使船舶週轉天數增加，支撐國際散裝運價指數在高檔，帶動慧洋-KY的1月營收回溫至新台幣16.3億元，年增22%，在營業利益倍增下，單月每股稅前淨利0.6元。

散裝航商慧洋今天公布1月合併營收16.3億元，年增22%；營業利益5.26億元，年增107%，營業利益率32%；稅前淨利4.5億元，自結每股稅前淨利為0.6元。

慧洋表示，1月正值亞洲地區農曆新年，貨物運輸需求較低；但今年開春以來，紅海危機持續升級，航商大多繞道而行，拉長船舶運行天數，運價指數也較去年同期成長。以巴拿馬極限型運費指數（BPI）為例，今年1月平均指數為1598，平均日租金為1萬4300美元，皆較去年同期成長約4成，帶動散裝航運市況淡季不淡。

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船隊布局方面，慧洋說明，今年預計將有4艘新造船加入營運，將持續依照市況處分老舊船舶。目前旗下共133艘散裝船，平均船齡約8年，近6成為節能船，其中1艘海岬型船董事會已通過處分案，將依實際交船時程進行認列，預計今年第1季完成。

展望2024年，慧洋表示，當前市況除了受地緣政治影響，由於歐盟已開始對航運徵收碳稅，第1年度營運碳強度指標（CII）也即將公布，預期散裝市場對節能船需求將持續攀升。由於慧洋旗下近6成船舶為節能船，在具備競爭優勢下，對後市仍維持審慎樂觀態度。（編輯：張良知、楊凱翔）1130205