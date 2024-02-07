春節將至 國發會：政府持續從源頭穩定民生物價

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（中央社記者蘇思云台北7日電）農曆春節將至，國發會今天表示，政府從源頭管理，加強重要農產品的產銷調度與調配，強化穩定民生物價，另外也攜手國營事業，包含春節期間中油油價只跌不漲，天然氣及桶裝瓦斯價格到今年2月底不漲等。

國發會今天發布新聞稿，近年受到疫情、地緣政治風險、極端氣候等影響，國際原油、大宗物資等原物料價格劇烈波動，全球通膨快速升高，讓台灣面臨較高的物價上漲壓力；隨著主要經濟體2022年啟動升息循環，國際原物料價格逐步下滑。

國發會說，政府積極落實各項穩定物價措施，台灣整體物價相對主要經濟體穩定。台灣2022年及2023年消費者物價指數（CPI）年增率分別為2.95%與2.49%，較美國、歐元區、韓國、新加坡來得低。

新春期間，國發會表示，為強化穩定民生物價，政府從源頭管理，加強重要農產品的產銷調度與調配，確保食材充裕、價格合理；另一方面，攜手國營事業穩定物價，像是今年2月5日至18日春節期間，中油油品價格只跌不漲，天然氣及桶裝瓦斯價格至今年2月底不漲。

台糖除了小包裝砂糖仍續凍漲外，也推出平價商品專區，包含沙拉油、砂糖、麥片、罐頭、衛生紙、洗衣精等自製及外部品牌約500個品項，並推出檔期優惠，平均打85折，持續到今年2月底，可望帶動其他賣場、超市等通路推出春節優惠活動。

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展望今年經濟情勢，國發會指出，隨著國際原物料價格持續下跌，國內物價上漲壓力可望減緩，CPI年增率逐季下降，主計總處預估全年CPI為1.64%；不過，俄烏戰爭膠著、以哈衝突未歇、極端氣候頻繁化等通膨風險續存，前景仍具挑戰。

國發會強調，政府持續穩定國內油電氣等能源價格、評估延長關鍵進口原物料稅負減徵措施、穩定農業原料及農產品價格，降低業者營運負擔，並協調指標通路設立商品平價、抗漲及優惠專區，讓消費者可多元選購平價或優惠商品。（編輯：趙蔚蘭）1130207