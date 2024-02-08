把握過年黃金時機 台電出動逾700人投入機組檢修

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（中央社記者曾智怡台北8日電）春節期間為全年用電最低，台電把握黃金時機，出動逾700人進駐桃園大潭、台中、高雄大林與興達等電廠，投入機組維護檢修與更新，並同步協助民營電廠大修工作，力求全台發電機組在新的一年都能維持最佳狀態。

台電今天發布新聞稿表示，發電廠機組一般約2年需大修、平均約4年則需進一步如全身體檢的「全開蓋大修」，為確保夏季用電尖峰維持穩定供電，機組大修排程一般規劃於秋冬季節進行。

然而，隨著極端氣候出現，往年設定為6至9月的高溫月份不斷提前與延後，使得可投入的大修時間越來越壓縮，要需在更短時間內完成相同甚至更多的工作，挑戰加劇。因此，一年之中用電需求最低的農曆春節，成為台電人員全力挑燈出動的黃金時機，為期約一週的連假中要同步進行近10部機組大修。

台電表示，今年春節大修工程涵蓋多項關鍵作業；其中，位於桃園的大潭電廠因應中油觀塘天然氣配氣及計量站管線銜接工程，7日晚間起配合全廠停機，預計11日中午後陸續回歸供電行列，電廠人員也利用黃金84小時進行機組維護與停電檢修工程。

南部機組部分，電力修護處南部分處團隊今年共負責7部機組大修，是近3年來最多，包含大林電廠燃煤1號機進行全開蓋大修，以及興達電廠燃氣5號機汽輪機進行升級更新大修。

台電說明，興達燃氣5號機為氣渦輪機組搭配汽力機組發電的複循環發電機組，其中氣渦輪機是2020年升級後首次大修，更新後機組效率可從31%提升至33%以上，發電量則可從89MW增加至100MW，增幅達12.4%；汽輪機除全開蓋大修外，也增加高低壓轉子更新工作，完成後發電量可提升4.2%。

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電力修護處南部分處經理林文吉與400名台電人員共同投入興達機組與民營嘉惠電廠機組等大修工程，林文吉表示，春節雖無法享受闔家團圓，但「把握時機保養備戰」可為全台民眾提供穩定電力，力拚達成目標。

台電除有超過700人的電力團隊投入全國機組大修，為確保電力供應無虞，年假期間每天共有超過4000名台電人員，從電源供應、電網運轉、電力調度到突發停電因應等，全面守護穩定供電。（編輯：趙蔚蘭）1130208