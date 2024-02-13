盯供需變化也要防海盜 想當航商得面面俱到

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（中央社記者賴言曦台北13日電）2022年下半年航運市況反轉，就在市場看淡國際運價難再回溫之際，紅海爆發葉門叛軍攻擊商船事件，讓海運再度成為市場話題。然而經營船公司大不易，除了緊盯市場供需變化，還要小心地緣政治變動、海盜等不確定因素。

2020年一場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓塞港、缺櫃、運價飆升成為話題；但隨著疫情影響逐漸消散，加上2022年俄烏戰爭爆發，全球通膨、高庫存導致終端需求不振，讓海運價格及供需打回原形，國際運價一度回落到成本價邊緣。

對航商來說，應付不確定因素已是常態，船公司在思考營運策略時，不但要觀察運力供需外、如何跟貨主談判，還要考慮額外的變動因素，例如船舶萬一遭海盜襲擊該怎麼辦。

針對遭遇海盜這件事，新興航運副總經理許志鴻接受中央社採訪時指出，散裝船多裝載煤礦、糧食等大宗物資，商品價值不如貨櫃船載運的汽車、電子用品，而油輪因裝載原油價值較高，也有風險。

比起散裝船，貨櫃輪由於裝載的貨物價值較高，常是海盜鎖定的目標，例如長榮旗下2800 TEU（20呎櫃）巴拿馬籍貨櫃輪「長鵬輪」（Ever Boomy），去年4月在馬尼拉港外錨地等候進港時，遭遇海盜襲擊，所幸人員皆平安。

談到海盜最常出沒的熱點，除了大眾熟悉的索馬利亞海域，另包括中東附近、東非、麻六甲海峽等，都是高風險海域。許志鴻說，通常航商也會跟貨主溝通，盡量避免航經這些區域。

除了避開高風險航道，由於貨船較大，海盜搭乘的快艇通常又小又舊，加上海上浪大，其實海盜要偷偷爬上船本就頗有難度，許志鴻說，船公司也會透過請保全等方式自我保衛；且多數船舶也有隔艙，船員遭遇海盜來襲時，可以躲在裡面發出求救訊號給鄰近的海巡單位，尋求救援。

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其實船員生活並非如神鬼奇航般驚險，隨著設備逐漸現代化，船員的海上生活也日益舒適。以長榮旗下逾2.3萬TEU（20呎櫃）貨櫃輪「長岳輪」為例，這類規模較大的A型貨櫃輪，每名船員住在配備有獨立衛浴的個人套房，船上還有健身房、卡拉OK等娛樂設施。

談到海上生活，一名在A型貨櫃輪工作多年的船員表示，由於貨櫃船體型很大，加上設備逐漸現代化，即使遇到颱風等天候變化，也可以利用雷達等儀器盡量提前避開；長岳輪船長江樂志則笑說，現在海上網路通訊很方便，每到休息時間，比起使用船上休閒設施，年輕船員更喜歡待在房間滑手機。（編輯：張良知、楊凱翔）1130213