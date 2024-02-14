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國營事業投資離岸風場效應 能源署：有利開發商融資

2024/2/14 12:43
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（中央社記者曾智怡台北14日電）針對台電中油投資離岸風電區塊開發得標風場，經濟部能源署官員分析，風場有國營企業參與，「表示台灣政府支持它」，對於爭取開發商總部支持、銀行融資、說服利害關係人都有益處。

離岸風電邁入區塊開發階段，躉購費率正式退場，開發商改透過與民間簽署企業購售電合約（CPPA）取得現金流，但不僅CPPA價格談判一波三折，買家信評直接影響風場融資進程，讓開發商多頭燒。

不過，隨著綠電信保機制預計今年第1季上路，難題有望獲得紓解，在輸出入銀行、公股銀行擔保下，綠電買家將大批進場，預估吸引至少40個中大型企業。

打通CPPA障礙之餘，要讓融資更順利，以中鋼、哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作開發中能風場專案融資案例看，泛官股事業入股風場頗具加分效果；業者指出，有泛官股事業的股東擔保，的確會讓公股行庫跟本土銀行融資意願增加，但融資到位後，施工管理能力才是關鍵。

能源署官員分析，風場有國營企業參與，「表示台灣政府支持它」，對整體融資、爭取總部支持、說服利害關係人都有益處，國營事業則可藉此了解離岸風場從規劃、融資、施工模式、運維階段基礎知識；換言之，除了有一定投資報酬，也有人才培育的附帶效益，甚至未來還有機會參與亞洲離岸風場投資。

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區塊開發首期去年開跑，一家本土開發商得標的苗栗外海風場，也預計和油電兄弟合資開發，兩家國營事業持股達4成，相關預算待立法院通過。

產業人士認為，未來該風場融資時，「大家就會看到有2個富爸爸」，樂見國營事業用彈性作法參與風場開發，但長期仍期待除在製造業範疇打亞洲盃、世界盃，更希望台灣在融資評估風險技術、工程服務、風場設計等服務業，甚至是系統整合業（開發商工作）都有在地化機會。（編輯：潘羿菁、林克倫）1130214

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