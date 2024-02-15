亞股隨美股反彈多收紅 台股漲逾3%站上歷史新高

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（中央社香港15日綜合外電報導）在歐美股市反彈，以及美國聯邦準備理事會（Fed）高級官員表示，美國通貨膨脹朝正確方向邁進等正面消息激勵下，亞洲股市今天大多收高，其中台北股市大漲逾3%，收在歷史新高。

法新社報導，美國13日公布消費者物價指數（CPI）放緩速度低於預期，對市場期待儘早降息的希望帶來沉重打擊，拖累大多數亞洲股市昨天收跌。

不過，在投資人預期今年仍將降息的心態帶動下，股市買氣回籠，投資人同時樂見強勁的財報數據，緩和對企業獲利的疑慮。

美國紐約諮詢公司22V Research的狄布喜（Dennis DeBusschere）等策略師表示：「我們認為，隨著時間過去，1月CPI只是一時現象、而非一波新趨勢的情形將變得明朗。」

投資人也將密切關注本週稍晚公布的美國生產者物價指數（PPI）。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出，在通膨數據帶來晴天霹靂之後，美股反彈讓市場稍微喘口氣。

聯準會負責監管的副主席巴爾（Michael Barr）表示，關於降息的時間點，聯準會應謹慎為上，但他「相信」美國通膨率正朝向聯準會的目標2%回落。

巴爾指出，聯準會有必要見到持續出現不錯的經濟數據，才能開始降息進程。

今天公布的日本官方數據顯示，由於日圓大幅貶值等因素，德國去年擠下日本成為全球第3大經濟體。

日本去年10至12月經濟呈現連續第2季萎縮，陷入技術性衰退；但以全年來看，日本去年經濟成長1.9%。

根據政府資料，日本2023年名目國內生產毛額（GDP）以美元計為4兆2000億美元。相較之下，根據1月公布的數據，德國名目GDP為4兆5000億美元。

儘管如此，東京股市今天收盤仍上漲；香港、雪梨、新加坡和馬尼拉股市也都收高。

台北股市今天在台積電凌厲漲勢帶動下，收盤站上18644.57點歷史新高，漲幅達3.03%。

印尼昨天舉行總統大選，國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）自行宣布勝選。觀察家表示，這意味印尼政府的政策將會持續。雅加達股市今天應聲收盤勁揚。

至於亞洲其他股市，威靈頓和首爾股市收跌。上海股市則因農曆新年假期持續休市。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1130215