台積電高價股走弱 台股盤中翻黑18600點附近震盪

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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天震盪超過100點，最高攀至18715.69點，最低跌破18600點關卡，盤中指數多於18600點附近震盪。台積電和高價股走弱，是影響大盤翻黑的主因。

至10時55分，台股加權指數下跌16.73點達18627.84 點，成交值約新台幣2523億元。

台積電在15日大漲51元，攀高至697元新高後，今天震盪走低，盤中滑落至688元，下跌9元，市值跌破18兆元關卡，降至17.84兆元，影響大盤約73點。

股王世芯-KY、信驊、力旺、緯穎及M31等高價股紛紛走跌，不過，亞德客-KY股價重登1000元大關之上，達1060元，台股重現「十三千金」。

美超微電腦（Super Micro Computer）股價再創新高，突破1000美元大關。人工智慧（AI）概念股走勢不同調，技嘉及宏碁同步走高，廣達因1月營收下滑影響，股價表現相對疲弱，大跌17.5元，至249元，緯創也震盪走低。電子類股指數下跌約0.5%。

傳統產業股普遍走高，包括機電、電纜、鋼鐵及橡膠類股指數同步上揚逾1%；玻璃、造紙及汽車類股指數上漲逾2%。（編輯：楊凱翔）1130216