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奇美拚2025工業用8成再生水 中石化擬引進風力發電

2024/2/16 11:04
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（中央社記者賴言曦台北16日電）石化產業積極耕耘ESG（環境保護、社會責任、公司治理），奇美實業目標2025年工業用水使用80%再生水，可年省363萬噸自來水；中石化廠房屋頂已全面鋪設太陽能光電設備，正在評估引進風力發電設施。

碳揭露專案（CDP）評鑑近期公布2023年評比結果，奇美連續3年在氣候變遷專案中取得領導等級A-評級，首度參與的水安全專案同樣獲得領導等級A-評級，名列這次全球塑膠製造業中前7%企業。

奇美表示，公司依據ISO 14046組織水足跡盤查要求與準則，2023年完成組織層級水足跡盤查，結果顯示台南廠區所屬流域水資源屬於低風險，預計2025年全公司工業用水使用80%再生水，每年可減少使用363萬噸自來水，長期目標為工業用水100%使用再生水。

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中石化入選標普全球（S&P Global）2024年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2024），為中石化連續4年入榜，同時在CDP的2023年評比結果中，取得水安全專案、氣候變遷專案管理等級B評級 。

展望未來減碳目標，中石化表示，公司以2005年二氧化碳排放量約245萬噸為基準，目標2025年減碳20%、2030年減碳50%，2050達到較基準年減碳100%；綠能方面，廠房屋頂已全面設置太陽能光電設備，正在評估引進風力發電設施，取得電力將以自用為主。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130216

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