行動支付太方便 春節連假ATM跨行提款占比31%探新低

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）春節期間，ATM跨行提款占跨行交易金額維持下降趨勢，下探31%，寫下新低紀錄；顯示行動支付愈來愈普及，民眾就算手邊沒有現鈔，也不用再跑ATM提款，手機嗶一聲就能支付。

中央銀行今天發布新聞稿指出，為了確保春節7天連假期間，跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行請財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以應民眾跨行交易需要，今年春節前最後1個營業日，全體金融機構留存清算資金新台幣4512億元。

央行統計發現，連假期間，跨行交易共計1939億元，其中ATM跨行提款計604億元，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1335億元，跨行提款占全部跨行交易金額比重31%，不只維持下降趨勢，且創統計以來新低。

央行官員指出，民眾愈來愈習慣行動支付，雖然春節有較多休假日，民眾不見得需要提領大量現鈔備在身邊，使用行動支付也能通。

根據央行統計，春節連假期間，跨行提款占全部跨行交易金額比重從107年的58%一路下滑，109年跌破5成，111年跌破4成且一口氣降至33%，今年持續探底。

央行統計顯示，連假期間，ATM金融卡跨行提款交易筆數前5大城市分別為新北市、台中市、桃園市、高雄市及台北市，合計占全部ATM跨行提款交易逾6成。

春節期間，整體（包括跨行及自行）交易金額共3407億元，其中轉帳金額高於提款，又以行動銀行轉帳最受民眾青睞。

進一步觀察轉帳部分，轉帳金額合計2047億元，其中自行轉帳712億元，跨行轉帳1335億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，其中行動銀行占比維持6成，顯示大眾偏好使用行動支付。（編輯：張均懋）1130217