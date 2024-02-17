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1月核准新南向投資占比突破5成 對中投資年減66%

2024/2/17 18:49（2/17 19:31 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北17日電）經濟部今天公布113年1月核准整體對外投資金額約5億4297萬美元；其中，對中國大陸核准投資不到1億美元、年減66.3%，反觀對新南向國家投資額達3億956萬美元、年增29.97%，占比衝破5成。

經濟部投資審議司今天公布113年1月核准整體來台投資件數為188件，投資金額6億8736萬9000美元；核准整體對外投資件數為84件，投資金額為5億4297萬7000美元。

整體對外投資區分為對外與對陸投資，113年1月核准對外投資件數為61件，較去年同期增加69.44%；投資金額4億4736萬6000美元，較去年同期增加6.43%。

其中，核准對新南向國家投資件數為32件，較去年同期增加166.67%，投資金額3億956萬1000美元，較去年同期增加29.97%。投審司官員指出，新南向投資額占整體對外投資約57%，顯見新南向政策見效，成功分散市場。

對外投資金額較大者為越南、泰國及馬來西亞；進一步觀察，泰國投資額4900萬美元，略低於越南，但較去年同期大增約243%，為成長率最高地區，官員說明，因有一件4500萬美元投資案挹注。

對中國大陸投資方面，核准投資件數為23件，件數較去年同期減少14.81%；核准投資金額9561萬1000美元，較去年同期減少66.3%。

整體來台投資含僑外、陸資來台投資，113年1月核准僑外投資件數185件，較去年同期增加14.91%；核准金額部分，投資金額6億8432萬美元，較去年同期增加134.62%。113年1月核准僑外投資新設公司件數為76件，投資金額1736萬4927美元。

當中，新南向國家來台投資件數為53件，較去年同期增加43.24%，投資金額1238萬2000美元，較去年同期減少83.21%，投資來源地主要為新加坡、澳大利亞及菲律賓。

陸資來台投資部分，113年1月核准投資件數為3件，較去年同期減少25%；投資金額304萬9000美元，較去年同期增加245.72%。投資司指出，是因去年同期為歷來最低所致。

自98年6月30日開放陸資來台投資以來，截至113年1月，累計投資件數為1589件，核准投資金額25億9899萬5000美元。（編輯：張均懋）1130217

#越南
#新南向
#經濟部
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