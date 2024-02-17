疫情降稅措施落日 執行業務者費用率回復原水準

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（中央社記者張璦台北17日電）走過COVID-19疫情，財政部宣布恢復民國112年醫事人員以及其他執行業務者的執行業務費用率至原水準；此外，由於會計師與記帳士等費用率多年未調整，這次調升5個百分點，有降低稅負效果，相關變動於今年5月報稅季適用。

執行業務者報稅的計稅方式有兩種， 一種是設帳記載，以實際收入減掉費用支出計算；另一種則是直接採用財政部公布的各年度費用標準計算，區分出收入中可免計稅的成本費用占比多少。

因COVID-19疫情，執行業務者可能有收入減少、費用增加情形，財政部訂定過去3年度的費用標準時，增訂了適用費用率調增的租稅協助措施。

比如111年針對醫事人員，包含中醫師、西醫師等，各項收入適用的費用率得按費用標準的118.75%計算，可免舉證、無條件直接適用。舉例來說，掛號費收入原本費用率為78%，乘以118.75%後，將可增加至93%，即新台幣100元掛號費收入中，變成有多達93元可視為成本在計稅時扣除，剩餘7元才需課稅，有降低稅負的效果。

隨COVID-19疫情趨緩，根據財政部最新釋出「112年度執行業務者費用標準」，醫事人員執行業務費用率回復至原先水準，以中醫師、西醫師等掛號費收入來說，費用率回到78%，即100元掛號費收入中，78元視為成本，其餘22元屬於所得需課稅。

針對非醫事人員，111年度規定，收入較110年度、109年度或108年度任一年度減少達30%，適用的費用率可按標準的112.5%計算，但112年則無此規定，換言之，執行業務者費用率均回復原本水準。

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同時，「112年度執行業務者費用標準」中，將會計師、記帳士、記帳及報稅代理人，與未具會計師、記帳士、記帳及報稅代理人資格，辦理工商登記等業務或代為記帳者的費用率，調高5個百分點至35%。官員表示，主要是業者有提供相關資料佐證，加上多年未調，這次予以適度調升。

至於私人辦理補習班、幼兒園與養護、療養院所，111年費用標準規定，因應疫情影響，當年度收入總額較110年、109年或108年任一年度減少達30%者，適用費用率可按該費用率的112.5%計算，比如私人辦理補習班收入的費用標準，由50%提高為56%。不過，據112年費用標準規定，上述費用率回到原先水準，相關調整於今年5月報稅季適用。（編輯：張均懋）1130217