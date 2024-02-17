國建斥10.45億元取得台中營建用地 擬規劃住宅大樓

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（中央社記者賴言曦台北17日電）國泰建設今天發布重大訊息，以交易總額約新台幣10.45億元，取得台中市北屯區營建用地。國泰建設資深副總經理林清樑說明，預計以危老重建方式，在該地建設以中小坪數為主的住宅大樓，預估總銷約45億元。

國泰建設今天公告取得位於台中市北屯區的營建用地，土地面積約566.58坪，地上建物為717.98坪，交易相對人為協承國際有限公司及5名自然人，非關係人。

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林清樑接受中央社記者電訪時說明，這次取得的營建用地，位處台中市四期重劃區，為當地開發較早的重劃區，由於地上建物為老舊透天厝，具備危老重建條件，國泰建設向地主買下該營建用地後，預計將以危老重建方式重新開發。

林清樑指出，未來該地將重建為住宅大樓，並以中小坪數為主，採預售形式，最快明年公開，但實際時程將依市場情況而定，目前預估總銷可望在45億元左右。（編輯：張均懋、張若瑤）1130217