網家去年每股虧半個股本 今年力拚營收重返成長

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（中央社記者江明晏台北22日電）疫後電商紅利消退，網路家庭集團持續調整體質，也面臨市場競爭，去年第4季每股虧2.2元，累計全年每股虧5.01元，看好營收減幅已見收斂，估今年上半年營收重返成長軌道。

網路家庭集團今天舉行董事會，通過去年第4季及全年財務報告，因過去幾季聚焦調整營運體質，整體市場競爭劇烈，營收及毛利受較深衝擊，第4季合併營收新台幣121.88億元，年減7.6%，合併稅後淨損2.77億元，每股稅後淨損2.2元。

累計2023全年，網路家庭合併營收410.72億元，年減10.9%，合併稅後淨損5.28億元，每股虧5.01元。

綜觀2023年，網家指出，疫情解封後生活型態與消費行為出現改變，影響電商產業甚多，網家上半年營收出現較深的年減幅度，下半年整體消費需求緩步回溫。

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除B2C電商本業外，網路家庭說明，集團積極整合轉投資子公司資源，擴大發揮集團整合綜效，綜觀旗下交易市集部門、金融科技事業、日本跨境電商服務皆持續穩定貢獻集團獲利。其中，金融科技事業2023全年營收16.61億元，年成長率達24.7%，貢獻集團稅前獲利約3.9億元，年增率69.2%，營收與獲利皆展現穩健向上。

此外，網家指出，「網家林口A7智慧物流園區」已於2023年10月起全樓層啟用營運，第4季的出貨占比約達整體訂單60%，提升出貨效能，也降低既有人工倉的維運費用，短中期面臨包含租金、倉儲設備等相關費用的較大壓力，未來將持續優化營運費用。（編輯：趙蔚蘭）1130222