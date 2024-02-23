台股創新高匯市失色 台幣兌美元收31.555元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北23日電）台股今天衝破萬九、收盤再創新高，匯市表現相對憔悴，今天新台幣兌美元收盤31.555元，貶3.6分，台北及元太外匯市場總成交金額16.925億美元。

台股今天盤中衝上萬九，收盤創新高收在18889.19點，股市不斷寫下新紀錄，匯市卻相對失色。今天新台幣兌美元開盤價為31.50元，盤中走貶最低31.58元，收盤31.555元。

觀察本週新台幣匯市，今天收盤價31.555元與19日開盤31.36元相比，走貶近2角，與連創新高的台股大相徑庭。

外匯交易員表示，外資今天呈現雙向操作，受輝達財報亮眼美股表現強勁、台股熱絡，呈現持續加碼台股與獲利了結兩套劇本。本土金融機構則持續有資金匯出海外投資，出口商仍惜售，整體今天匯市美元買盤仍強。

根據央行統計數據，今天美元指數上升0.2%，主要亞幣一片倒，日圓降0.29%最多、韓元和人民幣同步下降0.17%，新台幣則下跌0.11%。

匯銀人士表示，1月消費者物價指數（CPI）下降、美國企業財報表現佳、初領失業金人數低於預期，都顯示經濟景氣逐漸好轉，而美國聯準會（Fed）偏好參考的個人消費支出（PCE）物價指數，將在下週出爐，美元指數有支撐下，預期新台幣持續整理格局。（編輯：張均懋）1130223