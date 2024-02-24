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亞尼克連關6家店 優化通路擴大自動販賣機布局

2024/2/24 21:42
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（中央社記者江明晏台北24日電）生乳捲始祖「亞尼克」爆倒店潮，官網公告指出，亞尼克今年將全面優化通路，包括汰換6間門市，新開台北車站內新據點，同時擴大YTM2代蛋糕自動販賣機布局，目標開展40個新站點。

「亞尼克」自2000年從萬里小店發跡起家，旗下熱門商品「生乳捲」創下每10秒賣出一條的銷售旋風，至今全台已擁有多間實體門市，但近期市場熱議亞尼克爆發倒店潮。

亞尼克官網今年2月初張貼公告表示，2024年將進行通路策略調整，主要以YTM2代蛋糕自動販賣機的創新特性，來擴大通路布局，並調整優化現有門市，今年目標將開展40個YTM新站點。

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另外，在門市優化調整方面，亞尼克官網說明，預計自3月至4月底前會陸續汰換門市據點，包括嘉義中正店、台南中正店、彰化員林店、頭份中正店、新莊幸福店以及南投草屯店，一共6家店。

在新展店和優化方面，亞尼克說明，內湖旗艦店將導入YTM2二代機，打造24小時智慧服務的新店風格，將自3月4日起重新裝潢，並於3月23日重新開幕；同時計劃3月進駐台北車站內，拓展新客群。（編輯：趙蔚蘭）1130224

#台北車站
#亞尼克
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