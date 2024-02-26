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集保eNotice衝電子化服務 ETF配息通知3/15上線

2024/2/26 15:00
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（中央社記者潘智義台北26日電）台灣集中保管結算所今天表示，自去年6月推出股務事務電子通知平台（eNotice），提供上市、櫃、興櫃及公發公司發放股利電子通知服務，為擴大數位創新發展，進一步規劃擴增ETF收益分配通知電子化服務，預定於今年3月15日正式上線。

集保發布新聞稿指出，股務事務電子通知平台提供投資人即時掌握股利發放的功能；依據集保戶股權分散表統計，截至2月中旬為止，市場上共計發行246檔指數股票型基金（ETF），實際有配息的ETF共計150檔，並有年配、半年配、季配、雙月配及月配等收益分配型商品，總年度收益分配通知數超過3200萬次。

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集保說明，目前17家國內發行ETF投信業者表示支持股務事務電子通知平台，其中8家已率先簽約使用，包括國泰投信、富邦投信、群益投信、台新投信、中國信託投信、永豐投信、新光投信及富蘭克林華美投信等，其他投信也表示高度簽約意願；以國泰投信發行受益人數最多的國泰永續高股息為例，超過百萬名的受益人將可受惠。

另外，其他發行ETF投信業者未來也將逐步加入集保結算所ETF eNotice服務的行列，已申請過eNotice的投資人可直接適用ETF收益分配電子通知，無須再次申請。（編輯：楊凱翔）1130226

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