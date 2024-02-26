全球PCB板塊移轉 TPCA：2026年泰國產值估逾5%

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（中央社記者江明晏台北26日電）全球供應鏈韌性議題日趨重要，帶動新一輪的生產轉移。台灣電路板協會統計，已有逾30家台商、陸資板廠赴東南亞投資，預期2026年，泰國印刷電路板（PCB）產值在全球市場的比重將有望超過5%。

根據台灣電路板協會（TPCA）統計，2022年至2023年期間，共有29家台商與陸資板廠宣布在東南亞開設新廠，其中以泰國為主要目的地，達到26家，加計原物料上游與供應鏈合計超過30家，總投資金額逾20億美元。

TPCA指出，全球電路板產業經過幾波轉移。中國大陸1990年代改革開放，2001年加入世界貿易組織（WTO），這兩波轉型吸引全球製造業與電路板產業的進入；但隨著中國大陸勞動成本增加，及紅色供應鏈崛起，自2010年以來，日本和韓國電路板廠逐漸降低在中國大陸的比重，擴大對東南亞投資，生產布局已相當分散。

TPCA統計，台商電路板產業約有62%的產值仍在大陸，陸資板廠幾乎全部集中於大陸境內，因此在台資與陸資板廠規模日益擴大下，中國大陸擁有全球過半的PCB製造產能。這波轉移主要受到國際客戶所驅動，用以分散生產過度集中和貿易不確定性的風險，部分廠商為爭取新訂單或分散資本的全球布局，成為兩岸PCB供應鏈往東南亞開拓的動能。

TPCA指出，過去泰國的PCB產業主要由日本企業與泰商KCE為主，台資PCB僅有泰鼎、敬鵬與競億3家，主要應用於汽車與電腦周邊相關領域，整體產值規模約30億美元。

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然而，隨著台灣和中國大陸廠商大規模進入，泰國的PCB版圖將面臨重大變化。TPCA說明，新投資的廠商雖然仍以多層板與HDI產品為主，但應用範圍已不再局限於汽車領域，更將擴及伺服器，並在不同應用領域有所突破。

從上游供應鏈的角度來看，TPCA指出，雖然已有少數關鍵材料和廠商在泰國設立生產基地，但整體比重仍然較低；隨著更多板廠的進駐，預期2026年，泰國PCB產值在全球市場的比重將有望超過5%，帶動整體經濟效益的提升，同時對於供應鏈的影響將更為顯著。（編輯：張良知）1130226