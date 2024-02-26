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雷虎：擬向國防部申請6無人機標案 盼下半年出貨

2024/2/26 19:54
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（中央社記者潘智義台北26日電）雷虎科技今天表示，國防部軍用商規6款無人機標案於去年12月公告，整體標案金額近新台幣70億元，計劃在5月20日前向國防部申請。

雷虎今天發布新聞稿指出，除今年1月已宣示全力爭取無人機全部標案，今天更進一步向副總統當選人蕭美琴展示所有的實體無人機，並做好了量產準備。依據規劃，標案最快今年6至7月進行開標，預計可配合標案要求，最快今年下半年量產出貨。

雷虎說明，副總統當選人蕭美琴繼去年10月在美國華盛頓的AUSA陸軍展，參訪雷虎科技軍民通用大型長程無人直升機T-400，今天親至嘉義AI亞洲無人機創新研發中心，檢閱雷虎科技最新軍用商規兩款微型無人機。

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雷虎解釋，最新軍用商規兩款微型無人機包括2公斤TM-450及3公斤TM-450 Hornet大黃蜂偵打一體無人機、T-235AH及T-250AH中長程無人直升機。

雷虎科技指出，今天在亞創研發中心展示最新研發成果和創新技術，除兩款微型無人機，更展示最新型軍用商規電動版T-235AH及引擎版 T-250AH。T-235AH可滿足陸軍目獲型及戰術型無人機滯空1小時以上作戰需求，T-250AH 搭配優異水平對臥引擎可滿足海軍飛行6小時的陸用型及艦載型作戰需求。（編輯：張良知）1130226

#雷虎
#國防部
#無人機
#蕭美琴
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